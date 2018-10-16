Ещё
Прокуратура заинтересовалась пожаром на буксирах в Омске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура заинтересовалась пожаром на буксирах-толкачах в Омске 

РИА Новости + ещё 18 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кожохин
Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства пожарной безопасности в связи с крупным пожаром на двух буксирах-толкачах в Омске, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Ранее в МЧС сообщили, что два буксира-толкача загорелись в Омске на площади около тысячи квадратных метров, угрозы людям нет. Оба буксира находятся на берегу для распила. Возгорание повышенной сложности локализовано, огонь ликвидируют 62 спасателя, задействовано 16 единиц пожарно-спасательной техники, пламя тушат с берега и воды.
"По предварительным данным, загорелась обшивка одного из судов, и огонь перекинулся на второй борт. На месте работают пожарные, представитель прокуратуры. По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства пожарной безопасности", — сказала Горбунова.
По ее словам, оба судна принадлежат омскому судоремонтно-судостроительному заводу. Проводилась утилизация судов на берегу Иртыша в Кировском районе города на территории, принадлежащей предприятию.
Последние новости
В Чехии рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы Раскол православия: Лукашенко сделал заявление Чиновница разозлила "главного человека" в России и потеряла все
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на церковный разлад550
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем137
Растворили в кислоте: жестокое убийство журналиста136
Ярош вывел батальоны с передовой в Донбассе60
Синоптики расстроили москвичей14
Видео
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
На Украине провели учебный бой между Су-27 и F-15
Армия Оружие
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
04:37
РПЦ выдвинула условие Константинополю
Общество
01:20
Названы сроки создания С-700
Оружие Армия
04:00
РПЦ приняла решение по Константинополю
Общество
00:40
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение