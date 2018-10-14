Люди погибли на пожаре в шашечном клубе Китая

Жертвами пожара в клубе для игры в китайские шашки в городе Шаньтоу южной провинции Гуандун стали пять человек. В разной степени пострадали ещё восемь местных жителей.

Игорное заведение находится на первом этаже жилого дома. В момент появления огня двери клуба оказались запертыми, сообщает ТАСС

Пожарные быстро прибыли на место, но к тому моменту, когда они вошли в клуб, люди уже погибли. Остальные спасённые госпитализированы.

Предварительное расследование, проведенное местным управлением общественной безопасности, показало, что причиной пожара стал поджог. Поджигатель, предположительно, находится среди пострадавших.

Ранее News.ru сообщал, что пять человек погибли в результате взрыва, который прогремел в одном из жилых домов, расположенных в китайском городе Баодин. Причиной инцидента, согласно предварительным данным, стала утечка бытового газа.