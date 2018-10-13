В Москве неизвестный поджёг храм и воскресную школу

Москве неизвестный злоумышленник в ночь на субботу, 13 октября, поджёг временный деревянный храм в Ухтомке и расположенную рядом воскресную школу.

«В ночь с 12 на 13 октября злоумышленник проник на территорию храма в Ухтомке, совершил поджог временного деревянного храма в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» и расположенной рядом воскресной школы», — приводит РИА Новости сообщение синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.

Отмечается, что сторож вовремя вызвал пожарный расчет и основное здание храма не пострадало.

Полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви.

10 августа в Карелии полностью сгорело здание церкви Успения Божией Матери XVIII века. По данным МЧС, причиной пожара мог стать поджог. Церковь была построена в 1774 году и являлась памятником народного деревянного зодчества. СК возбудил уголовное дело.