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В Подмосковье вспыхнул крупный пожар
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В Подмосковье вспыхнул пожар на площади 350 «квадратов» 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Одноэтажное здание загорелось на площади 350 квадратных метров на территории промышленной зоны в городском округе Подольска, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
"В Подольске на улице Железнодорожная горит по всей площади одноэтажное металлическое здание размером 10 на 35 метров. Оно пристроено к трехэтажному кирпичному зданию размером 50 на 35 метров. В 08.06 объявлен повышенный ранг пожара", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что площадь пожара в пристройке к производственному корпусу сейчас составляет 350 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Борьбу с огнем ведут 59 человек и 15 единиц техники.
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