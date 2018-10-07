В Подмосковье вспыхнул крупный пожар

В Подмосковье вспыхнул пожар на площади 350 «квадратов»

"В Подольске на улице Железнодорожная горит по всей площади одноэтажное металлическое здание размером 10 на 35 метров. Оно пристроено к трехэтажному кирпичному зданию размером 50 на 35 метров. В 08.06 объявлен повышенный ранг пожара", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь пожара в пристройке к производственному корпусу сейчас составляет 350 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Борьбу с огнем ведут 59 человек и 15 единиц техники.