Ещё
Госпожнадзор будет контролировать строительство ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госпожнадзор будет контролировать строительство ТЦ 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС РОССИИ
Органы государственного пожарного надзора смогут участвовать в комиссиях по оценке торговых центров на этапе их строительства и приёмки. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления планирует рассмотреть на заседании 9 октября.
Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Государственной Думы во главе с вице-спикером палаты Петром Толстым.
Документом предлагается установить обязательное участие органов государственного пожарного надзора в проведении государственной экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности.
При этом Госпожнадзору вернут возможность согласовывать соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, которые ещё только в планах — на уровне разработки градостроительной и проектно-сметной документации на строительство.
Уточняется, что Правительство России будет иметь возможность устанавливать периодичность проведения проверок в зависимости от классификации по функциональной пожарной опасности и присвоенной объекту защиты, территории или земельному участку определённой категории риска.
Авторы новелла отмечают, что актуальность законопроекта была обусловлена трагедией, который произошла 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Тогда при пожаре погибло 64 человека, среди который 41 — несовершеннолетние.
Ранее спикер палаты Вячеслав Володин рассказал, что законопроект определяет, что также граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля над соблюдением требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
«Его внесли депутаты от всех фракций. Это результат нашей совместной работы, нашей реакции на ту страшную трагедию, которая случилась в марте в Кемерове. Подобное не должно повторяться, поэтому уже в осеннюю сессию мы намерены принять этот законопроект», — сказал он.
Парламентская газета: последние новости
На Шипиловском проезде в Москве откроется спорткомплекс с бассейном В Афинах появятся первые небоскрёбы Свыше 2 тысяч большегрузов проехали по Крымскому мосту за 21 час после запуска движения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американец признался в покушении на Путина392
На глазах Лукашенко погибли восемь человек53
Отпуск стоил россиянину четырехкомнатной квартиры3
Янукович оказался гением15
Украина обратилась к РФ с просьбой382
Видео
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
00:41
Германия присоединилась к обвинителям России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение