Госпожнадзор будет контролировать строительство ТЦ

Органы государственного пожарного надзора смогут участвовать в комиссиях по оценке торговых центров на этапе их строительства и приёмки. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления планирует рассмотреть на заседании 9 октября.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Государственной Думы во главе с вице-спикером палаты Петром Толстым

Документом предлагается установить обязательное участие органов государственного пожарного надзора в проведении государственной экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности.

При этом Госпожнадзору вернут возможность согласовывать соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, которые ещё только в планах — на уровне разработки градостроительной и проектно-сметной документации на строительство.

Уточняется, что Правительство России будет иметь возможность устанавливать периодичность проведения проверок в зависимости от классификации по функциональной пожарной опасности и присвоенной объекту защиты, территории или земельному участку определённой категории риска.

Авторы новелла отмечают, что актуальность законопроекта была обусловлена трагедией, который произошла 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Тогда при пожаре погибло 64 человека, среди который 41 — несовершеннолетние.

Ранее спикер палаты Вячеслав Володин рассказал, что законопроект определяет, что также граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля над соблюдением требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.