Самый неудачливый австралиец шестой раз пострадал от пожара

Житель австралийского города Паркс, штат Новый Южный Уэльс, причастный к шести пожарам, заинтересовал полицию. Об этом сообщает 7 News.

У сотрудника скорой помощи Майкла Маккрея (Michael McCrae) три раза горел дом, два раза пожар начинался на рабочем месте, один раз огонь уничтожил машину скорой помощи. Несмотря на это, он не считает себя самым неудачливым человеком в городе.

Проблемы начались в 2001 году, когда Маккрей жил в городе Форбс. Кто-то бросил бутылку с керосином в окно станции скорой помощи, где он работал. Через неделю неизвестный злоумышленник сжег его машину. В ту же ночь станцию скорой помощи снова охватил огонь. Еще через несколько дней пожар уничтожил дом Маккрея.

В полиции не исключали, что он и был поджигателем, тем более, что имелся мотив: начальство игнорировало его просьбы о переводе в Паркс. Доказать эту версию не удалось, а травмы и материальный ущерб, полученные Маккреем во время пожаров, говорили против нее.