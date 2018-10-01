В России потушили все лесные пожары

Все пожары в лесах регионов РФ были потушены лесопожарными службами, действующих пожаров на данный момент нет, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана" в понедельник.

"На 00.00 мск 1 октября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет", — говорится в сообщении.

Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в РФ было ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 37 гектар, режим ЧС нигде не вводился.

Уточняется, что для тушения пожаров было задействовано 66 человек, 19 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 10 воздушных судов.