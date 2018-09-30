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Под Пензой при пожаре погибли три человека
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В Пензенской области в результате пожара погибли три человека 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в воскресенье в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области, в результате погибли три человека, по данному факту следователи проводят проверку, сообщило областное управление СК РФ.
По данным ведомства, около 2.30 мск пожарные при тушении огня в доме на улице Строителей обнаружили двоих погибших, а после полной ликвидации возгорания было найдено тело третьего погибшего.
"В результате пожара погиб 54-летний мужчина, его 43-летняя сожительница и их 43-летняя знакомая, которая на протяжении года проживала в этом же доме. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. По предварительной информации, их смерть могла наступить от отравления продуктами горения", — говорится в сообщении.
Следователи считают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
По факту гибели людей при пожаре проводится проверка, отметили в СК.
По данным регионального главка МЧС, пожар в частном доме в селе Грабово произошел в воскресенье в 01.56 мск. "В щитовом доме, крытом шифером, выгорела дощатая веранда и обгорел потолок", — уточнили в МЧС.
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