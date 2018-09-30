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В ангаре в Новой Москве произошел пожар
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В ангаре в Новой Москве произошел пожар 

ТАСС
Фото: ТАСС
Специальная авиация будет задействована в тушении пожара в ангаре в Новой Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.
"В поселении Марушкинское загорелся ангар 25 на 12 метров. Внутри находится емкость с трансформаторным маслом. Для ликвидации возгорания направили шесть машин спецтехники. Также решено задействовать авиацию для охлаждения соседних цистерн с маслом", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе МЧС по Москве факт возгорания подтвердили, однако подробности не привели.
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