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Нетрезвый мужчина прыгнул в Москва-реку с Крымского моста
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Нетрезвый мужчина прыгнул в Москва-реку с Крымского моста 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Спасатели вытащили из Москва-реки мужчину, прыгнувшего с Крымского моста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"Спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в 18:02 мск подняли с поверхности воды 30-летнего мужчину, который прыгнул с Крымского моста", — сказал собеседник агентства.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения доставлен на станцию, спасатели оказали ему первую помощь. На место вызвана полиция и скорая помощь.
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