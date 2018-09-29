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Появилось видео с места взрыва в Донецке
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В сети появилось видео с места взрыва на съезде компартии в Донецке 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места взрыва в Куйбышевском районе Донецка.
Видеокадры опубликованы на сайте канала.
На записи видно трёхэтажное здание, в котором проходило мероприятие, а также забор, обгоревший в результате ЧП.
Ранее сообщалось, что на съезде компартии в столице самопровозглашённой Донецкой народной республики произошёл взрыв.
По некоторым данным, в здании сработало безоболочное взрывное устройство весом 100—150 граммов в тротиловом эквиваленте.
В результате инцидента пострадали четыре человека.
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