В Москве эвакуировали детсад

В Москве из детского сада эвакуировали более девяносто человек из-за пожара

Свыше 90 человек эвакуировали в пятницу днем из детского сада на востоке Москвы после возгорания стиральной машины в прачечной, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Очаг возгорания находился в стиральной машине в помещении прачечной. В целях безопасности в соседнее здание были перемещены 74 ребенка и 18 взрослых", — сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС , сообщение о задымлении в детском учреждении по адресу: улица Кетчерская, дом 6А поступило в дежурную смену ЦУКС в 13.38. Спустя 11 минут загорание в помещении прачечной было ликвидировано. Пострадавших нет.