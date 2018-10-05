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В Москве эвакуировали детсад
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В Москве из детского сада эвакуировали более девяносто человек из-за пожара 

РИА Новости + ещё 26 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Свыше 90 человек эвакуировали в пятницу днем из детского сада на востоке Москвы после возгорания стиральной машины в прачечной, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Очаг возгорания находился в стиральной машине в помещении прачечной. В целях безопасности в соседнее здание были перемещены 74 ребенка и 18 взрослых", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, сообщение о задымлении в детском учреждении по адресу: улица Кетчерская, дом 6А поступило в дежурную смену ЦУКС в 13.38. Спустя 11 минут загорание в помещении прачечной было ликвидировано. Пострадавших нет.
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