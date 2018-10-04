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Детский сад в центре Москвы выставили на аукцион на льготных условиях аренды
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Детский сад в центре Москвы выставили на аукцион на льготных условиях аренды 

Москва24 + ещё 20 2 часа назад
Фото: Москва24
Здание для детского сада в центре Москвы выставлено на аукцион.
"Здание в Басманном районе для размещения детского сада выставлено на аукцион на льготных условиях аренды. Организатором торгов выступает департамент Москвы по конкурентной политике", — сообщает глава этого департамента Геннадий Дегтев.
Двухэтажное здание 1954 года постройки находится по адресу улица Гольяновская, дом 7, строение 6. Его площадь составляет 947 квадратных метров. Объект находится в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, отмечает департамент. Инвестор сможет разместить здесь детский сад на 60 мест, заявки на участие в аукционе принимаются до 16 ноября. Сам аукцион пройдет 22 ноября.
Победителю аукциона нужно выполнить обязательства по ремонту, а затем он сможет перейти на льготную ставку аренды — рубль за квадратный метр. Инвестору нужно будет адаптировать здание под дошкольное образовательное учреждение.
Стартовая стоимость ежегодной арендной платы — 6,7 миллионов рублей (до перехода на ставку рубль за квадратный метр сроком на 49 лет). Дегтев отметил, что программа льготной аренды пользуется спросом у инвесторов.
Программа «рубль за квадратный метр» действует в Москве с 2012 года. По ее условиям, инвестор арендует помещения или здания и после выполнения обязательств по договору начинает выплачивать символический рубль за метр.
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