Детский сад в центре Москвы выставили на аукцион на льготных условиях аренды

Здание для детского сада в центре Москвы выставлено на аукцион.

"Здание в Басманном районе для размещения детского сада выставлено на аукцион на льготных условиях аренды. Организатором торгов выступает департамент Москвы по конкурентной политике", — сообщает глава этого департамента Геннадий Дегтев

Двухэтажное здание 1954 года постройки находится по адресу улица Гольяновская, дом 7, строение 6. Его площадь составляет 947 квадратных метров. Объект находится в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, отмечает департамент. Инвестор сможет разместить здесь детский сад на 60 мест, заявки на участие в аукционе принимаются до 16 ноября. Сам аукцион пройдет 22 ноября.

Победителю аукциона нужно выполнить обязательства по ремонту, а затем он сможет перейти на льготную ставку аренды — рубль за квадратный метр. Инвестору нужно будет адаптировать здание под дошкольное образовательное учреждение.

Стартовая стоимость ежегодной арендной платы — 6,7 миллионов рублей (до перехода на ставку рубль за квадратный метр сроком на 49 лет). Дегтев отметил, что программа льготной аренды пользуется спросом у инвесторов.

Программа «рубль за квадратный метр» действует в Москве с 2012 года. По ее условиям, инвестор арендует помещения или здания и после выполнения обязательств по договору начинает выплачивать символический рубль за метр.