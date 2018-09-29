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Выжившая после прорыва трубы с кипятком в Петербурге рассказала свою версию произошедшего
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Выжившая после прорыва трубы с кипятком в Петербурге рассказала свою версию произошедшего 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 72 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Жительница Санкт-Петербурга Анастасия, выжившая после прорыва трубы с кипятком в центре Северной столицы, рассказала, что ее друзья, которые погибли в результате происшествия, вопреки распространившимся сообщениям, не возвращались в кафе за своими вещами.
«Не знаю, откуда взялась информация о том, что ребята сами вернулись в уже затопленное помещение — что их сначала вывели, а потом они уже решили за вещами вернуться», — рассказала девушка в видеообращении, опубликованном телеканалом «Рен ТВ».
«Максим пошел за Андреем и сказал мне, чтобы я шла покурить на улицу, а сам пошел забрать мое пальто. Все это было еще в помещении, мы не выходили все вместе наружу. Он сказал, что сейчас вернется», — сказала девушка.
Анастасия считает, что с помощью версии о том, что молодые люди вернулись за вещами, кто-то пытается избежать ответственности. «Говорят не что ребята не смогли выбраться из затопленного помещения, а будто бы по своей воле туда вернулись», — сетует она.
Напомним, в пятницу около 3.30 мск на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге прорвало трубу, вода затопила кафе «Типичный Питер», два посетителя обварились кипятком и погибли. Два автомобиля провалились в яму с горячей водой. Из-за инцидента была перекрыта подача тепла в 76 зданиях города.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах трагедии, а также том, кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей.
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