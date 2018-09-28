В Петербурге два человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как сообщается, в ночь на 28 сентября в здании прорвало трубопровод, после чего затопило подвал дома, где располагается кафе.

По словам представителя компании, все посетители и сотрудники кафе покинули заведение после аварии, однако двое молодых людей решили вернуться за оставленными вещами. Оба получили сильные ожоги и погибли.

Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начала проверку о соблюдении требований содержания теплосетей.

Дефект трубопровода удалось устранить. Подача отопления ограничена в десятках домов. Ремонт начнется после того, как будут завершены следственные действия на месте происшествия.