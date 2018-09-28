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В Якутске произошёл пожар в духовном центре
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В Якутске произошёл пожар в центре духовной культуры 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В здании духовной культуры «Дом Арчы» в Якутске произошёл пожар.
«Пожар был локализован в час дня (по местному времени — RT), на месте работали 9 единиц техники и 24 человека личного состава. Площадь возгорания составила до 100 кв. м.», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МЧС Якутии.
Отмечается, что пострадавших при пожаре нет, причины возгорания уточняются.
В центре можно было познакомиться с историей религии коренных народов Якутии.
Накануне МЧС сообщило о ликвидации пожара в доме в Томске.
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