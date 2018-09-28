В Якутске произошёл пожар в духовном центре

В Якутске произошёл пожар в центре духовной культуры

В здании духовной культуры «Дом Арчы» в Якутске произошёл пожар.

«Пожар был локализован в час дня (по местному времени — RT), на месте работали 9 единиц техники и 24 человека личного состава. Площадь возгорания составила до 100 кв. м.», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МЧС Якутии.

Отмечается, что пострадавших при пожаре нет, причины возгорания уточняются.

В центре можно было познакомиться с историей религии коренных народов Якутии.

Накануне МЧС сообщило о ликвидации пожара в доме в Томске.