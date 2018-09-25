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В Лондоне вспыхнул крупный пожар
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В Лондоне вспыхнул крупный пожар 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: BonnySue12 twitter
К месту происшествия уже стянуты 80 пожарных. Пока возгорание потушить не удалось.
На севере Лондона горит развлекательный центр В Хайбери. Огонь охватил часть крыши одноэтажного здания. Оно расположено по соседству со стадионом лондонского клуба «Арсенал». Об инциденте сообщил телеканал RT.
«На место прибыли уже 12 пожарных машин и 80 пожарных были вызваны на возгорание в досуговом центре в Хайбери», — рассказал представитель лондонской пожарной охраны.
На фото и видео из соцсетей видно, как над Лондоном поднимается столб дыма. О причинах пожара не сообщается.
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