В Лондоне вспыхнул крупный пожар

К месту происшествия уже стянуты 80 пожарных. Пока возгорание потушить не удалось.

На севере Лондона горит развлекательный центр В Хайбери. Огонь охватил часть крыши одноэтажного здания. Оно расположено по соседству со стадионом лондонского клуба «Арсенал» . Об инциденте сообщил телеканал RT

«На место прибыли уже 12 пожарных машин и 80 пожарных были вызваны на возгорание в досуговом центре в Хайбери», — рассказал представитель лондонской пожарной охраны.

На фото и видео из соцсетей видно, как над Лондоном поднимается столб дыма. О причинах пожара не сообщается.