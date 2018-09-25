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В Саратове жильцы горевшей многоэтажки вернулись домой
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В Саратове все жильцы горевшей многоэтажки вернулись домой 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
Саратове все жильцы многоквартирного дома, где произошел пожар, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на управление МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоквартирном доме в Саратове погиб один человек. Позднее стало известно, что еще шесть получили ранения.
«Людям разрешили вернуться в свои квартиры, расположенные в подъезде, где вечером произошел пожар», — сообщили в региональном управлении МЧС.
Также начальник оперативного штаба главка МЧС Дмитрий Фроловзаявил, что к утру вторника, 25 сентября, в дом вернут подачу газа.
Причина возгорания в данный момент устанавливается.
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