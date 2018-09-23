На Крите загорелся университет

Пожар произошёл в главном здании Университета Крита в Ираклионе. Над постройкой виден густой чёрный дым, который можно разглядеть, находясь в разных частых города. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал, так как учебное заведение пустовало.

О причинах инцидент пока ничего не сообщается. К месту происшествия прибыли 25 пожарных машин и 28 пожарных, передаёт местное издание Cretalive.

Также на месте присутствуют медики. Рядом с университетом находится студенческое общежитие, но огонь на него не перекинулся. выясняются обстоятельства произошедшего.