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«Идет черный дым»: в Москве загорелся морг
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В Москве загорелся морг 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве загорелся морг на территории Центрального клинического военного госпиталя.
Как сообщает Telegram-канал 112, из здания морга валит черный дым.
Подробности ЧП выясняются.
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