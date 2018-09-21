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«Идет черный дым»: в Москве загорелся морг
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В Москве загорелся морг
Рамблер
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ещё 1
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
26
В
Москве
загорелся морг на территории Центрального клинического военного госпиталя.
Как сообщает Telegram-канал 112, из здания морга валит черный дым.
Подробности ЧП выясняются.
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