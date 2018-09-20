В Москве локализовали пожар на 100 «квадратах»

Пожар в Обручевском районе Москвы локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту пожара улица Обручева, дом 7/3 и приступили к тушению двухярусных бытовок. Площадь возгорания около 100 квадратных метров. Благодаря принятым мерам возгорание в 06.46 локализовано", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на месте работают 14 единиц техники и 56 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.