Роскосмос внедрил в Красноярске систему дистанционного мониторинга за лесами

Специалисты Минлесхоза используют инновационную систему мониторинга за лесами в труднодоступных территориях Красноярского края . Мероприятия проводятся на базе современных цифровых технологий с применением космической съемки, предоставляемой госкорпорацией «Роскосмос»

Также в работе используется информация Единой государственной автоматизированной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Система позволит контролировать 13,7 млн га лесов в Красноярском крае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Минлесхоз получает карточки дешифрирования мест использования лесов с выявленными признаками нарушений лесного законодательства. Достоверность полученных сведений инспекторы уточняют во время натурных проверок.