Роскосмос внедрил в Красноярске систему дистанционного мониторинга за лесами 

Специалисты Минлесхоза используют инновационную систему мониторинга за лесами в труднодоступных территориях Красноярского края. Мероприятия проводятся на базе современных цифровых технологий с применением космической съемки, предоставляемой госкорпорацией «Роскосмос».
Также в работе используется информация Единой государственной автоматизированной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Система позволит контролировать 13,7 млн га лесов в Красноярском крае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Минлесхоз получает карточки дешифрирования мест использования лесов с выявленными признаками нарушений лесного законодательства. Достоверность полученных сведений инспекторы уточняют во время натурных проверок.
«Площадь лесного фонда Красноярского края, которую мы охраняем, превышает 158 млн га. Большая часть лесов, в том числе переданных в аренду для заготовки древесины, расположена в крайне труднодоступных территориях, с плохо развитой дорожной инфраструктурой, добраться до которых можно лишь на высокопроходимой технике. Дистанционный мониторинг позволяет контролировать использование лесов, и при выявлении нарушений принимать меры реагирования», — пояснил заместитель министра лесного хозяйства края Алексей Большаков.