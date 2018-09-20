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Главгосстройнадзор проверил ход строительства жилого дома на 995 квартир в Ленинском районе
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Главгосстройнадзор проверил ход строительства жилого дома на 995 квартир в Ленинском районе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор) завершил проверку строительства жилого дома на 995 квартир в дер. Дрожжино Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора завершил проверку строительства жилого дома в составе ЖК «Бутово парк 2» в дер. Дрожжино Ленинского района. Дом рассчитан на 995 квартир», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в ходе проверки было отмечено, что возведение объекта идет без отставания от графика. Нарушения содержания строительной площадки были устранены в ходе проверки.
«В настоящее время на объекте ведется монтаж элементов здания из железобетонных сборных изделий, монтаж внутренних систем и оборудования инженерного обеспечения дома», — приводят в пресс-службе слова начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.
Как говорится в сообщении пресс-службы, на прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки.
«В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильных групп населения», — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что застройщиком объекта выступает компания «Лотан», завершение работ запланировано на IV квартал 2019 г.
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