Главгосстройнадзор проверил ход строительства жилого дома на 995 квартир в Ленинском районе

Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор) завершил проверку строительства жилого дома на 995 квартир в дер. Дрожжино Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора завершил проверку строительства жилого дома в составе ЖК «Бутово парк 2» в дер. Дрожжино Ленинского района. Дом рассчитан на 995 квартир», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе проверки было отмечено, что возведение объекта идет без отставания от графика. Нарушения содержания строительной площадки были устранены в ходе проверки.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж элементов здания из железобетонных сборных изделий, монтаж внутренних систем и оборудования инженерного обеспечения дома», — приводят в пресс-службе слова начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна

Как говорится в сообщении пресс-службы, на прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки.

«В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильных групп населения», — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что застройщиком объекта выступает компания «Лотан», завершение работ запланировано на IV квартал 2019 г.