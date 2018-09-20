12 тысяч нарушений требований пожарной безопасности выявили сотрудники МЧС Свердловской области

В региональном управлении МЧС подвели итоги внеплановых проверок после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово . Сотрудники Госпожарнадзора проинспектировали 1500 предприятий, торговых точек и офисных центров.

Также были обследованы и 56 крупнейших ТЦ в области. Практически на каждом объекте были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности.

Материалы проверок переданы прокуратуре Свердловской области. Всего в суды сотрудниками надзорного ведомства были направлены иски о приостановлении деятельности 41 объекта, из них суды удовлетворили 16.