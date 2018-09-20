Премьер-министр Кыргызстана поручил проверить соблюдение норм пожарной безопасности в общественных местах и рынках

Бишкек , 19 сентября / Синьхуа / — Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев поручил в недельный срок проверить соблюдение норм пожарной безопасности на рынках и в общественных местах.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе рабочего совещания премьер-министр отметил, что в последнее время участились факты пожаров на крупных торговых точках, местах общественного питания и объектах обслуживания.

За последние 5 дней в Кыргызстане произошли пожары в общественных местах и крупных рынках страны. —0—