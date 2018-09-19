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В Петербурге с рельсов сошел трамвай
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В Петербурге с рельсов сошел трамвай 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Трамвай сошёл с рельсов на Суворовской площади Санкт-Петербурга, передает 78.ru.
Из-за произошедшего инцидента образовалась пробка, которая затруднила движение на Дворцовой набережной.
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