Увековечили имя легендарного пожарного

19 сентября на Преображенском кладбище открыли памятник легендарному руководителю московской противопожарной службы Ивану Антонову . Цветы к монументу возложил и корреспондент «ВМ».

У входа на Преображенское кладбище — десятки людей в форме, сотрудники МЧС и пожарно-спасательной службы. Именно они продолжают традиции Ивана Антонова — легендарного человека, который совершил прорыв в сфере противопожарной безопасности столицы. Колонна на пути к памятнику останавливается у Вечного огня. Собравшиеся возлагают цветы в память о тех, кто защищал нашу родину на последних рубежах. Следующая остановка — возле мемориала Ивану Леонтьевичу и его супруге. Оркестр наготове, после объявления митинга открытым в живую исполняется гимн России . В этот день своими воспоминаниями об Иване Антонове готов поделиться каждый, кто пришел на торжественную церемонию.

— Это великий человек, который сделал великое дело для московского региона, — говорит начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов . — То, что мы открываем ему памятник… Считаю, что нам это зачтется на небесах.

В своей приветственной речи Илья Денисов вспоминает, как впервые встретился с Иваном Леонтьевичем Антоновым.

— Он спросил меня: «А откуда у вас медаль „За отвагу“?» Я ему все рассказал. На что он ответил: «А я свою медаль „За отвагу“ получил во время войны в 1941 году за тушение пожаров и спасение людей во время бомбежки». Нельзя не отметить его вклад в области надзора и пожарной профилактики.

Бывший заместитель начальника ГУВД города Москвы Виктор Кононов девять лет работал заместителем Ивана Антонова. Он вспоминает, что будущий «Почетный пожарный города Москвы» начинал трудиться учителем. Полученный опыт очень пригодился ему в решении самых сложных и напряженных задач.

— Это помогало ему взаимодействовать с людьми, подбирать кадры, умело их готовить и направлять в нужное русло, — рассказывает Виктор Кононов. — Действительно, Ивана Антонова можно назвать человеком легендой. Он был очень мудрым, я никогда не слышал, чтобы он на кого-то повышал голос и вступал с кем-либо в конфликты. Иван Леонтьевич выдерживал паузу, прежде чем принять решение. И это помогало ему успешно решать появившиеся вопросы.

Для членов семьи генерал-майора Ивана Антонова день открытия памятника — особенный. Его внучка рассказывает, как в детстве он брал ее на руки и поднимал к рябине срывать ягоды. Конечно, тогда она не знала, какого уровня задачи приходилось решать любимому дедушке. Какие он прилагал усилия для того, чтобы жители Москвы были в безопасности. К микрофону все подходят и подходят люди, такое впечатление, что говорить об Иване Антонове они могут часами, столько у каждого из них воспоминаний, причем все хорошие.

— Иван Леонтьевич 44 года отдал Москве, защищая город и его жителей от пожаров, — подчеркивает бывший начальник Управления пожарной охраны по СВАО города Москвы Валерий Липчак. — Он воспитал большую группу профессионалов своего дела, которые несли его идеи в свои подразделения.

Подвиг Ивана Антонова не забыт. И десятки цветов на его памятнике — тому доказательство.

СПРАВКА

Иван Леонтьевич Антонов возглавил Московскую противопожарную службу в 1968 году, проработал в должности до выхода на пенсию в 1985-м. При нем построены два военных городка, свыше десятка новых пожарных частей и здания учебного центра гарнизона.