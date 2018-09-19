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На встрече с населением обсудили вопросы пожарной безопасности
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На встрече с населением обсудили вопросы пожарной безопасности 

Администрация поселения Вороновское 6 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Наступила осень, в ночные часы становится холоднее, и многие жители начинают использовать в своих домах и квартирах отопительные приборы. К сожалению их эксплуатация не всегда правильна и безопасна, что приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций. Именно вопросы эксплуатации отопительных приборов и правила пожарной безопасности обсудили сегодня на территории поселения Вороновское в рамках традиционной встречи Главы администрации с населением. Встречу провёл Глава администрации Евгений Иванов.
На встрече присутствовал сотрудник регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы УТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве Алексей Тихонов.
В рамках встречи представитель МЧС проинформировал население о наступлении пожароопасного осеннего периода, о правилах эксплуатации отопительных приборов и печей, а также рассказал о мерах предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с возгоранием.
Кроме этого Алексей Валерьевич напомнил телефоны, по которым нужно звонить в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Глава администрации Евгений Иванов дал ряд распоряжений сотрудникам администрации по информированию населения и профилактической работе в период пожароопасного осеннего периода.
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