Месть или несчастный случай: причину пожара в яхт‐клубе выясняют в Нижнем Новгороде

Нижегородской области часть яхт-клуба выгорела дотла. По одной из версии злоумышленники пробрались ночью на территорию и устроили поджог. Местные жители не скрывают: такого развития событий следовало ожидать.

На месте, где еще недавно кипела стройка — пепелище. О том, что здесь совсем скоро должен был появиться современный яхт-клуб, теперь говорит только высокий забор и грозный сторож, который пока неизвестно что охраняет. Он рассказал, что деревянные дома вспыхнули как спички. А огнетушителей на территории не оказалось.

По словам местных жителей, яхт-клуб с самого начала строили с грубейшими нарушениями. Выход к пляжу, на который съезжались семьями, заблокировали.

Недовольные жители обратились за помощью в министерство экологии. Ответ получили, но не тот который ожидали: якобы коммерсанты ничего не нарушили. Верить на слово заключению ведомства не стали.

«Мы сегодня пришли со специалистом в области геодезии, чтобы проверить, действительно так ли это насколько верен этот ответ. Насколько ему можно доверять», — рассказал местный житель.

Спустя несколько часов кропотливых замеров получили результат.

«Фактически забор должен быть минимум на 5 метров удален дальше и это при условии, что уровень воды в озере критически низкий», — заявил местный житель.

Вскоре у берега появился директор яхт-клуба. Бизнесмен заявил, что останавливать стройку не намерен. Как и поиски злоумышленников, которые устроили пожар.