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Месть или несчастный случай: причину пожара в яхт‐клубе выясняют в Нижнем Новгороде
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Месть или несчастный случай: причину пожара в яхт‐клубе выясняют в Нижнем Новгороде 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Нижегородской области часть яхт-клуба выгорела дотла. По одной из версии злоумышленники пробрались ночью на территорию и устроили поджог. Местные жители не скрывают: такого развития событий следовало ожидать.
На месте, где еще недавно кипела стройка — пепелище. О том, что здесь совсем скоро должен был появиться современный яхт-клуб, теперь говорит только высокий забор и грозный сторож, который пока неизвестно что охраняет. Он рассказал, что деревянные дома вспыхнули как спички. А огнетушителей на территории не оказалось.
По словам местных жителей, яхт-клуб с самого начала строили с грубейшими нарушениями. Выход к пляжу, на который съезжались семьями, заблокировали.
Недовольные жители обратились за помощью в министерство экологии. Ответ получили, но не тот который ожидали: якобы коммерсанты ничего не нарушили. Верить на слово заключению ведомства не стали.
«Мы сегодня пришли со специалистом в области геодезии, чтобы проверить, действительно так ли это насколько верен этот ответ. Насколько ему можно доверять», — рассказал местный житель.
Спустя несколько часов кропотливых замеров получили результат.
«Фактически забор должен быть минимум на 5 метров удален дальше и это при условии, что уровень воды в озере критически низкий», — заявил местный житель.
Вскоре у берега появился директор яхт-клуба. Бизнесмен заявил, что останавливать стройку не намерен. Как и поиски злоумышленников, которые устроили пожар.
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