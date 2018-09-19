На Урале нашли сотни неиспользуемых государственных зданий

Наибольшее количество неиспользуемых зданий — почти половина от всех «пустышек» (383) — обнаружилось в Свердловской области . На втором месте Тюменская, почти наравне с ней Челябинская. А вот на Ямале, по данным госимущества, числился всего один незанятый казенный объект. Как сообщили корреспонденту «РГ» в профильном департаменте, в арктическом регионе каждое строение на счету, поэтому и проблема их эффективного использования отсутствует. К тому же здесь немало ведомственных зданий, которые выставляют на рынок недвижимости.

А вот узнать, почему так много неиспользуемых гособъектов на Среднем Урале, нам не удалось: на запрос редакции чиновники министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) не ответили. По предположению экспертов сферы недвижимости, внушительный список появился после оптимизации, проведенной в учреждениях здравоохранения и образования. Руководители этих организаций в целях экономии средств уплотнили своих сотрудников, высвободив значительные площади, иногда целые комплексы зданий. Вот только быстро продать или передать другим структурам освободившиеся здания не получается.

На начало нынешнего года список неэффективно используемых площадей, представленный на сайте МУГИСО, состоял более чем из 300 объектов. Почти 90 процентов из них действительно относятся к социальной сфере: больницы, учреждения образования, музеи и т.п. В основном в глубинке, но есть и объекты в Екатеринбурге, к примеру комплекс клинической больницы скорой помощи и парк Зеленая роща в самом центре города. До 2000 года больница работала, затем здание площадью более пяти тысяч квадратных метров освободили и, признав объектом культурного наследия, передали на баланс государственному казенному учреждению. Третий год больницу безуспешно пытаются продать. В 2016-м ее выставили на торги за 400 миллионов рублей, покупателей не нашлось. На следующий год цену снизили почти вдвое — до 229 миллионов, но объект опять никого не заинтересовал.

Самый крупный неэффективно используемый объект госимущества в регионе находится в Нижнем Тагиле — это комплекс из 17 пустующих зданий общей площадью более 21 тысячи квадратных метров.

— Несколько лет назад к нашему учебному заведению присоединили два местных техникума. В ходе перестройки образовательного процесса мы поняли, что несколько зданий колледжу не нужны. Они сейчас пустуют, но остались на нашем балансе. Понятно, зданиям нужен уход: мы оплачиваем коммунальные услуги и охрану. Вопрос передачи этого имущества решается уже не первый год, — рассказал корреспонденту «РГ» заместитель директора Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых Антон Лапшин.

Учебные корпуса построены относительно недавно — в конце 1980-х, до середины нулевых активно использовались, вовремя ремонтировались. «Даже крыша не течет и окна не выбиты», — подчеркивает Лапшин. Поэтому чем быстрее объекты приобретут новых рачительных хозяев, тем меньше будут затраты последних. Однако понятно, что ни одна коммерческая структура учебные корпуса такой площади не купит — переделка потребует огромных вложений. По нашим данным, здания решено отдать в пользование госструктуре. Но для этого необходимо решить вопрос передачи имущества на баланс другому ведомству, а межведомственная переписка тянется уже как минимум два года.

справка «РГ»

По данным пресс-службы полпредства президента в УрФО, за последние два года от продажи государственного имущества в бюджеты субъектов Уральского округа поступило около двух миллиардов рублей.