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СК проводит проверку после обрушения на золотодобывающей шахте в Челябинской области
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СК проводит проверку после обрушения на золотодобывающей шахте в Челябинской области 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
ТАСС, 19 сентября. Следователи начали проверку после обрушения на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, где погиб один человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
"Сегодня на шахте «Центральная» в дневное время произошло обрушение, в результате чего получил смертельную травму один рабочий. В настоящее время на месте работают следователи СК, спасатели. СК организовал проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону ТАСС уточнили, что пострадавший сначала находился в сознании, был обнаружен спасателями, поднят на поверхность, но скончался в карете скорой помощи. «Это мужчина 1989 года рождения», — пояснили в пресс-службе.
Обвал породы произошел в 17:55 (15:55 мск) на глубине примерно 800 метров. В момент обрушения там находились два человека, из них один погиб, второй не пострадал. ЧП не повлияло на производственный процесс.
На месте происшествия работают 20 человек и три единицы техники. Обстоятельства и причина обрушения устанавливаются.
Ростехнадзор намерен создать комиссию для расследования несчастного случая. На место происшествия уже выехал инспектор.
ТАСС: последние новости
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