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Казанский пороховой завод модернизирует гражданское производство
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Казанский пороховой завод модернизирует гражданское производство 

Казанский репортер + ещё 1 4 часа назад
Фото: Казанский репортер
Почти 4,9 миллионов рублей выделил Казанский пороховой завод на разработку бизнес-плана по модернизации производства коллоксилина и лакокрасочной продукции. Работы должны помочь в повышении объемов выручки в будущем. А соответствующий тендер был размещен на портале государственных закупок. Исполнителю предстоит провести научные исследования, нацеленные на формулирование альтернативной стратегии завода, которая гарантирует развитие имеющегося производства. Меры принимаются в связи с устареванием активов и преследованием целей по максимизации доли гражданской продукции в выручке завода. Проект будет реализован в три этапа. Сначала проанализируют рынок, затем разработают базовую документацию и формат реализации задумки. Кроме того, исполнитель берет на себя ответственность по разработке модели для прохождения экспертиз Фонда развития промышленности.
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