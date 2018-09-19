Жители воронежского села обнаружили в лесу сотни трупов животных

Шокирующая и опасная находка. В лесу у села Шапошниковка Ольховатского района местные жители обнаружили гигантский скотомогильник.

Сотни трупов животных свалены в две ямы. Вокруг тучами роятся мухи и снуют крысы. На ушах погибших коров сохранились бирки с номерами. Часть останков собаки и лисы уже растащили по округе.

Когда тут появился скотомогильник неизвестно. Нашли его случайно, прочёсывая местность после лесного пожара. По словам руководителя районной ветеринарной станции Владимира Алексеенко, официальных скотомогильников на территории района нет, а крупные хозяйства или сжигают трупы животных в крематории или вывозят в Гремяченский утилькомбинат.