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Московский Пожарно-спасательный центр отмечает юбилей
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Московский Пожарно-спасательный центр отмечает юбилей 

Управа района Арбат города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В сентябре московский Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) отмечает свое десятилетие.
Пожарно-спасательный центр — это 32 пожарно-спасательных, аварийно-спасательных и специальных отряда. Центр является одной из подведомственных организаций Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы. Каждый день на дежурство заступают более 400 пожарных и спасателей центра.
В Центральном административном округе расположены Аварийно-спасательный отряд №1 и два пожарно-спасательных отряда: ПСО №202 и ПСО№207. Отряд №207 уникальный не только в Москве, но и во всей России.
Отряд располагается в одном из зданий Московского делового центра «Москва-Сити» — Северной башне. В зону его ответственности входят объекты повышенного риска — жилые дома, детские больницы, роддом, часть акватории Москва-реки и Третьего транспортного кольца. ПСО №207. Отряд успешно решает задачи по тушению пожаров и защите населения города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Пожарно-спасательный отряд №207 — самое крупное подразделение в Европе не только по численности личного состава, но и по количеству пожарно-спасательной техники. На вооружении отряда находится 2 мотоцикла BMW, укомплектованных аварийно-спасательным, пожарным и медицинским оборудованием, предназначенным для экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия и другие чрезвычайные ситуации в условиях мегаполиса.
— Моя работа — это мой образ жизни, — говорит начальник пожарно-спасательного отряда № 207 Андрей Грязнов. — И нужно выполнять ее достойно.
Более двадцати лет Андрей Геннадьевич служит в пожарно-спасательном гарнизоне столицы. Он принимал участие в тушении ряда крупных и сложных пожаров на территории Москвы и Московской области. Это и пожар на Останкинской телебашне в 2000 году, и обрушения Трансвааль-парка в 2004, и пожар на территории завода «Серп и Молот» в 2005, и ликвидация последствий внезапного скачка давления газа на Шелепихинской набережной в 2014 году и ряд других чрезвычайных ситуаций.
В 2013 году Андрей Грязнов был награжден памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», а в нынешнем году был удостоен звания «Почетный пожарный города Москвы». Также этого звания был удостоен пожарный 207 отряда Вячеслав Зуев. В конце этого лета Благодарность Мэра Москвы получил заместитель начальника отряда Дмитрий Шмаков. За время своей работы работники ПСО №207 спасли немало человеческих жизней и полученные награды — это еще одно подтверждение их высокого профессионализма и верности долгу.
— Сегодня Пожарно-спасательный центр — это динамично развивающаяся структура, основной задачей которой является комплексное обеспечение безопасности города Москвы. Алгоритм реагирования пожарно-спасательных формирований на чрезвычайные ситуации постоянно совершенствуется, — отметил руководитель Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Юрий Акимов.
За 10 лет специалисты ПСЦ спасли более 4,5 тысячи человек.
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