Посетители центра социального обслуживания в Дмитровском совершили прогулку по Арбату

Посетители территориального центра социального обслуживания в Дмитровском районе побывали на пешеходной экскурсии по Москве под названием «Старый Арбат длиною в километр». Об этом сообщили в администрации центра.

— Все внимательно слушали увлекательный рассказ экскурсовода об истории и достопримечательностях Арбата и его переулков, одновременно рассматривая архитектуру зданий старой Москвы, — рассказал сотрудник администрации.

Напомним, центр соцобслуживания находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 141, корпус 1. (мю)