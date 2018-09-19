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Посетители центра социального обслуживания в Дмитровском совершили прогулку по Арбату
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Посетители центра социального обслуживания в Дмитровском совершили прогулку по Арбату 

Управа района Дмитровский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Посетители территориального центра социального обслуживания в Дмитровском районе побывали на пешеходной экскурсии по Москве под названием «Старый Арбат длиною в километр». Об этом сообщили в администрации центра.
— Все внимательно слушали увлекательный рассказ экскурсовода об истории и достопримечательностях Арбата и его переулков, одновременно рассматривая архитектуру зданий старой Москвы, — рассказал сотрудник администрации.
Напомним, центр соцобслуживания находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 141, корпус 1. (мю)
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