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Молочно‐товарную ферму построят в городском округе Озеры в Подмосковье
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Молочно‐товарную ферму построят в городском округе Озеры в Подмосковье 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства молочно-товарной фермы на 1,1 тысячи голов фуражных коров в селе Сеньково городского округа Озеры, говорится в пресс-релизе ведомства.
"По проекту площадь фермы составит 40,6 тысячи квадратных метров. На объекте будет создан необходимый микроклимата для содержания животных", — отмечает ведомство.
Сообщается, что после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 50 новых рабочих мест. Плановое завершение работ — третий квартал 2020 года.
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