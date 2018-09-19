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В области выявили три новых очага бешенства
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В области выявили три новых очага бешенства 

САРАТОВ24 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Инфекция распространилась в посёлке Лопуховка Аткарского района, деревне Новая Липовка Саратовский района и на части территории города Энгельс. На всех этих участках установлен карантин. Об этом сегодня сообщает управление ветеринарии Саратовской области.
В настоящее время заражённую область пытаются очистить от заболевания. Останки больных животных уничтожили безопасным способом, места очагов продезинфицировали. Ветеринары обходят местных жителей и проводят вакцинацию их животных.
Напомним, за август в регионе было ликвидировано 15 очагов бешенства. Недавно также в Саратове обнаружили бешенного ежа. Зверьку провели операцию, но он погиб.
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