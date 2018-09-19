В Адыгее обсудили проблему опасности и вреда травяных палов

Несмотря на участившиеся дожди и некоторое похолодание, вопрос, связанный с сжиганием травы, остаётся на повестке дня.

Организаторами обсуждения выступили Главное управление республиканского МЧС и Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-КАВКАЗ». Также участие в заседании приняли представители комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, управления лесами РА, муниципальных образований республики и руководители различных организаций.

— Актуальность рассматриваемых вопросов связана с тем, что, несмотря на проводимые профилактические мероприятия, на территории республики фиксируется рост количества загораний сухой растительности — на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В условиях чрезвычайной пожароопасности любое безобидное на первый взгляд загорание может привести к серьёзным пожарам, — говорит заместитель начальника ГУ МЧС по РА Андрей Колесник

Помимо этого, сжигание растительности наносит колоссальный вред природе: уничтожается среда обитания для многих представителей фауны. Кроме того, сжигание стерни и пожнивных остатков наносит урон плодородию земель сельскохозяйственного назначения.