В Челябинской области возродят институт сельских старост

Сегодня депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили законопроект, регулирующий работу сельских старост в регионе. Документ определяет порядок их назначения, правовой статус, круг полномочий и систему вознаграждения за работу.

Планируется, что старосты станут связующим звеном между органами местного самоуправления и жителями сел. Они будут оказывать организационную и информационную помощь жителям сельского населенного пункта по вопросам обращения к властям муниципалитета, взаимодействовать с населением по вопросам благоустройства. Также в круг их обязанностей войдет информирование органов местного самоуправления о возникновении или угрозе возникновения ЧС на территории села. Кроме того, старосты будут помогать устраивать собрания жителей с целью информирования о мерах пожарной безопасности, участвовать в оповещении населения о пожарах, возникновении или угрозе возникновения других чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Старосты будут выбираться на сходе граждан. После официального назначения на эту должность они получат специальное удостоверение за подписью руководителя органа местного самоуправления.

Старосты будут работать на общественных началах, но муниципалитеты смогут на свое усмотрение устанавливать меры материального стимулирования и компенсации расходов, связанных с осуществлением его деятельности.

«Хороший староста — это большая помощь и жителям, и местной администрации, — отметил председатель комитета регионального парламента по законодательству Анатолий Брагин. — Они всегда на переднем крае сельских проблем. Они, порой, и коммунальщики, и социальная служба, и психологи».

В настоящий момент в Челябинской области зарегистрировано 1246 сельских старост.

Напомним, поводом для подготовки регионального законопроекта послужило то, что 18 апреля этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым закрепляется институт сельских старост, а также определяется порядок его назначения и полномочия.

В пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области уточнили, что региональные законы о введении института старост приняты в ряде областей Российской Федерации, в том числе Амурской, Томской, Оренбургской, Тульской, Московской и Ленинградской.

Фото:torange.biz