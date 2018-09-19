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Крымские заповедники стали федеральными
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Крымские заповедники стали федеральными 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Крымские заповедники получили федеральный статус, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минприроды России. По информации ведомства, глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании на территории Республики Крым особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения. Присвоение федерального статуса поможет повысить финансирование и расширить возможности особой охраны территорий. Список российских ООПТ увеличился на пять государственных природных заповедников — «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной». Их суммарная площадь составила около 30 тыс. га. Также в него вошли национальный парк «Крымский» площадью 34,5 тыс. га и два государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тыс. га — «Каркинитский» и «Малое филлофорное море».
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