Спасатели потушили пожар на новодвинской ТЭЦ 

Через час после начала пожара его удалось локализовать, причины пожара выясняются
Около 11:30 в Новодвинске на территории Архангельского целлюлозно-бумажного комбината загорелось здание ТЭЦ. Пламя было видно на трети покрытия крыши.
На место отправилось десять пожарно-спасательных расчетов. Пожар удалось потушить, сейчас на месте охлаждают водой все места, где ещё могут оказаться скрытые очаги пламени. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности.
«Сложность тушения заключалась в огромных размерах и сложной планировке здания. Мы хорошо знаем объект, поэтому никаких непредвиденных ситуаций во время работы не возникло», — комментирует начальник пожарно-газоспасательной части АЦБК Сергей Шереметьев.
Пострадавших в пожаре нет. Деятельность комбината не была остановлена и ни как не пострадала.
Напомним, 17 сентября в Архангельске пришлось эвакуировать всех, находящихся в школе №8, где задымила проводка.