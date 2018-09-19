Ещё
Спасатели потушили пожар на новодвинской ТЭЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели потушили пожар на новодвинской ТЭЦ 

АиФ Архангельск 5 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Через час после начала пожара его удалось локализовать, причины пожара выясняются
Около 11:30 в Новодвинске на территории Архангельского целлюлозно-бумажного комбината загорелось здание ТЭЦ. Пламя было видно на трети покрытия крыши.
На место отправилось десять пожарно-спасательных расчетов. Пожар удалось потушить, сейчас на месте охлаждают водой все места, где ещё могут оказаться скрытые очаги пламени. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности.
«Сложность тушения заключалась в огромных размерах и сложной планировке здания. Мы хорошо знаем объект, поэтому никаких непредвиденных ситуаций во время работы не возникло», — комментирует начальник пожарно-газоспасательной части АЦБК Сергей Шереметьев.
Пострадавших в пожаре нет. Деятельность комбината не была остановлена и ни как не пострадала.
Напомним, 17 сентября в Архангельске пришлось эвакуировать всех, находящихся в школе №8, где задымила проводка.
АиФ Архангельск: последние новости
В пожаре в Цигломени погибли несколько коз и женщина Спикер архангельского облсобрания Новожилов будет сенатором в Совфеде Родина Ермака: как готовый бренд региона зарастает травой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20100
В Нальчике начались беспорядки316
Памфилова тоже плачет и другие события дня47
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян50
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины239
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
02:56
Путин обсудил с Меркель убийство Захарченко
Политика
00:21
«Путин произвел пять выстрелов из винтовки»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение