Спасатели потушили пожар на новодвинской ТЭЦ

Через час после начала пожара его удалось локализовать, причины пожара выясняются

На место отправилось десять пожарно-спасательных расчетов. Пожар удалось потушить, сейчас на месте охлаждают водой все места, где ещё могут оказаться скрытые очаги пламени. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности.

«Сложность тушения заключалась в огромных размерах и сложной планировке здания. Мы хорошо знаем объект, поэтому никаких непредвиденных ситуаций во время работы не возникло», — комментирует начальник пожарно-газоспасательной части АЦБК Сергей Шереметьев

Пострадавших в пожаре нет. Деятельность комбината не была остановлена и ни как не пострадала.

Напомним, 17 сентября в Архангельске пришлось эвакуировать всех, находящихся в школе №8, где задымила проводка.