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Отданный епархии дом в Балашове заменили на торгах свинарником
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Отданный епархии дом в Балашове заменили на торгах свинарником 

Свободные новости 5 часов назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 19 сентября, на заседании комитета по бюджету и налогам Саратовской областной думы глава комитета по управлению имуществом области Дмитрий Алексеев доложил об изменении в прогнозном плане приватизации имущества.
Проектом постановления облдумы предлагалось исключить из плана двухэтажное здание площадью 370,8 квадратных метров вместе с земельным участком площадью 698 квадратных метров (Балашов, Урицкого, 13) в связи с передачей Саратовской епархии. Его предложено заменить свинарником в селе Сосновка Красноармейского района, который ранее входил в подсобное хозяйство психоневрологического интерната. Вместо суммы от девяти миллионов рублей (начальная цена на торгах двухэтажного здания в Балашове) предполагаемая выручка составит от четырех миллионов рублей.
«Почему передали? За грехи», — пошутили по этому поводу в зале. Депутат от КПРФ Николай Бондаренко заметил, что хотел бы тоже получить здание бесплатно, на что ему ответили, что он — не религиозная организация.
По словам докладчика, здание принадлежало учреждению соцсферы, но оно от использования этого дома отказалось. Депутаты-коммунисты поинтересовались, какое учреждение почувствовало себя настолько богатым, чтобы отказаться от недвижимости. Алексеев ответил, что это была школа обучающихся по адаптивным программам.
Возмущенные возгласы коммунистов перебила депутат от «Справедливой России» Зинаида Самсонова. Она сообщила, что здание передается в соответствии с законом о возвращении церковного имущества.
«Оно стало свободным, потому что школу закрыли! А закон правильный, и мы обязаны его выполнить», — отчасти возразил коммунист Александр Анидалов.
В итоге большинством голосов изменения были одобрены.
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