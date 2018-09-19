Ремонтные работы в районе завершат к концу сентября

До 30 сентября на территории района завершат работы по капитальному ремонту.

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» сообщили, что на данный момент практически все здания приведены в порядок. Однако по некоторым адресам необходима полная замена кровли. У других многоквартирных домов нужно отремонтировать лишь часть крыши.

Известно, что на сегодняшний день в районе нужно провести работы по 13 адресам. Полную замену кровли организуют у 11 домов.

Работы проведут по следующим адресам: улица Климашкина, дом 20 и 22; улица Красина, дом 7, строение 3, и дом 9, строение 2, и другим.