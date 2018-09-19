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Подвал дома по улице Грузинской передан под арт-пространство
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Подвал дома по улице Грузинской передан под арт-пространство 

Newsroom24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Подвал дома по ул. Грузинской передано под арт-пространство в Нижнем Новгороде. Решение было одобрено депутатами Гордумы на заседании 19 сентября.
Так, нежилое подвальное помещение дома №4 передано в безвозмездное пользование НРОО «Студия современной социальной рекламы».
В помещении планируется организации некоммерческого творческого пространства: поддержка творческой активности музыкантов, литераторов, артистов и художников Нижнего Новгорода, а также создание городских арт-проектов.
Как сообщалось ранее, площадь подвала дома №4 по ул. Грузинской в Нижнем Новгороде составляет около 150 кв. метров.
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