Ночью в Кингисеппском районе горели бытовки на площади 1184 квадратных метра

Пожар тушили 22 человека и восемь единиц техники.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, 19 сентября в 2 часа ночи поступило сообщение о пожаре по адресу: Кингисеппский район, Большелуцкое сельское поселение.

На месте происшествия работали дежурные смены 124 и 126 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленобласти, добровольная пожарная команда «Евроспас», оперативная группа местного пожарно-спасетельного гарнизона Кингисеппского района, служба пожаротушения центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по ЛО, служба пожаротушения Государственного казенного учреждения «Леноблпожспас». Всего в ликвидации пожара приняли участие 22 человека и восемь единиц техники.

Горели строительные бытовки на общей площади 1184 квадратных метра.

В 4 утра пожар был ликвидирован.

Информации о пострадавших нет.