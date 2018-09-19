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Ночью в Кингисеппском районе горели бытовки на площади 1184 квадратных метра
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Ночью в Кингисеппском районе горели бытовки на площади 1184 квадратных метра 

Ivyborg.ru 5 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Пожар тушили 22 человека и восемь единиц техники.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, 19 сентября в 2 часа ночи поступило сообщение о пожаре по адресу: Кингисеппский район, Большелуцкое сельское поселение.
На месте происшествия работали дежурные смены 124 и 126 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленобласти, добровольная пожарная команда «Евроспас», оперативная группа местного пожарно-спасетельного гарнизона Кингисеппского района, служба пожаротушения центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по ЛО, служба пожаротушения Государственного казенного учреждения «Леноблпожспас». Всего в ликвидации пожара приняли участие 22 человека и восемь единиц техники.
Горели строительные бытовки на общей площади 1184 квадратных метра.
В 4 утра пожар был ликвидирован.
Информации о пострадавших нет.
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