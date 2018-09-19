Спасатели САО научат жителей Коптева тушить пожар

Спасатели Северного округа 21 сентября проведут социальную акцию «Безопасная осень» в детском парке «Бригантина» на Коптевском бульваре. Об этом сообщили в Управлении по САО Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Московские спасатели северных управлений Департамента ГОЧСиПБ, МЧС и школьники совместно с общественной организацией «За безопасный город» расскажут горожанам о правилах пожарной безопасности. Кроме того, всех желающих научат оказывать первую помощь. Участники смогут ознакомиться с пожарно-спасательным оборудованием и оснащением пожарной техники, потушить условный пожар», — говорится в сообщении.

Начало в 13.30. Детский парк «Бригантина» находится по адресу Коптевский бульвар, дом 18а, строение 1. (мю)