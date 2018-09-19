Соц. сети: в Оренбурге на проспекте Победы сгорела трёхкомнатная квартира

Частично от дыма пострадали квартиры этажом выше, пластиковые окна подъезда и стены.

«Хозяйки дома не было, мы срочно вызвали её по телефону», — рассказала «АиФ-Оренбург» управляющая ТСЖ «Березка» Татьяна Князева , в ведомстве которого находится дом № 164. «Пожарным пришлось ломать дверь, чтобы попасть внутрь, к очагу возгорания. Одна комната выгорела полностью, остальные частично пострадали от дыма. Слава богу, вроде все живы».

Пожарные уже потушили квартиру. Сейчас на место ЧП выехали дознаватели и следователи для определения причины возгорания.