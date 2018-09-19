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Соц. сети: в Оренбурге на проспекте Победы сгорела трёхкомнатная квартира
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Соц. сети: в Оренбурге на проспекте Победы сгорела трёхкомнатная квартира 

АиФ-Оренбург 6 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Частично от дыма пострадали квартиры этажом выше, пластиковые окна подъезда и стены.
«Хозяйки дома не было, мы срочно вызвали её по телефону», — рассказала «АиФ-Оренбург» управляющая ТСЖ «Березка» Татьяна Князева, в ведомстве которого находится дом № 164. «Пожарным пришлось ломать дверь, чтобы попасть внутрь, к очагу возгорания. Одна комната выгорела полностью, остальные частично пострадали от дыма. Слава богу, вроде все живы».
Пожарные уже потушили квартиру. Сейчас на место ЧП выехали дознаватели и следователи для определения причины возгорания.
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