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В Сасове молодой человек из-за ревности поджег себя и сожительницу
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В Сасове молодой человек из-за ревности поджег себя и сожительницу 

АиФ Рязань + ещё 2 6 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Утром 16 августа в полицию поступило сообщение о пожаре в одном из домов города Сасово. В результате пожара пострадали и были госпитализированы в больницу с термическими ожогами 45-летняя хозяйка дома, ее 26-летний сожитель и их 42-летний знакомый.
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