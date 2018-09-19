Пострадавшие в Массачусетсе подали коллективный иск против газовой компании

МОСКВА , 19 сен — РИА Новости . Американские юристы подали коллективный иск против газовой компании Columbia Gas от имени 8,6 тысячи жителей штата Массачусетс, пострадавших из-за серии взрывов и утечек газа в нескольких городах штата, сообщает американская государственная радиостанция NPR.

Полиция штата Массачусетс 14 сентября сообщила о 70 случаях утечки газа к северу от Бостона, включая взрывы, пожары и сообщения о сильном запахе газа. Предполагается, что причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. В результате взрывов газа пострадали 13 человек, погиб один подросток.

"Мы подаем иск от имени 8600 жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома, начиная с четверга", — сказал NPR один из адвокатов по делу Фрэнк Петоса.

По данным радиостанции, в жалобе, направленной против Columbia Gas и ее материнской компании NiSource, утверждается, что «устаревшие» газопроводы и небезопасные условия вызвали избыточное давление в системе, что привело и к «катастрофическим последствиям.» Сенаторы от штата Массачусетс Эда Марки и Элизабет Уоррен в письме компаниям в понедельник заявили, что нормальное давление газа в газовой системе Columbia Gas было превышено в 12 раз.

Несмотря на то, что тысячи жителей вернулись в свои дома, у многих нет горячей воды.

Всем жителям городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые получают газ от компании Columbia Gas, предложили покинуть свои дома, не пользоваться электроприборами и сотовыми телефонами, чтобы не вызвать пожар. Местная электрическая компания обесточила свою сеть в качестве меры предосторожности.