Ещё
Пострадавшие в Массачусетсе подали коллективный иск против газовой компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пострадавшие в Массачусетсе подали коллективный иск против газовой компании 

РИА Новости 6 часов назад
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американские юристы подали коллективный иск против газовой компании Columbia Gas от имени 8,6 тысячи жителей штата Массачусетс, пострадавших из-за серии взрывов и утечек газа в нескольких городах штата, сообщает американская государственная радиостанция NPR.
Полиция штата Массачусетс 14 сентября сообщила о 70 случаях утечки газа к северу от Бостона, включая взрывы, пожары и сообщения о сильном запахе газа. Предполагается, что причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. В результате взрывов газа пострадали 13 человек, погиб один подросток.
"Мы подаем иск от имени 8600 жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома, начиная с четверга", — сказал NPR один из адвокатов по делу Фрэнк Петоса.
По данным радиостанции, в жалобе, направленной против Columbia Gas и ее материнской компании NiSource, утверждается, что «устаревшие» газопроводы и небезопасные условия вызвали избыточное давление в системе, что привело и к «катастрофическим последствиям.» Сенаторы от штата Массачусетс Эда Марки и Элизабет Уоррен в письме компаниям в понедельник заявили, что нормальное давление газа в газовой системе Columbia Gas было превышено в 12 раз.
Несмотря на то, что тысячи жителей вернулись в свои дома, у многих нет горячей воды.
Всем жителям городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые получают газ от компании Columbia Gas, предложили покинуть свои дома, не пользоваться электроприборами и сотовыми телефонами, чтобы не вызвать пожар. Местная электрическая компания обесточила свою сеть в качестве меры предосторожности.
Последние новости
В Нижегородской области разбился МиГ-31 Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии‍ "Придется публично отдуваться": израильские СМИ - о крушении Ил-20
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20109
В Нальчике начались беспорядки321
Памфилова тоже плачет и другие события дня47
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян49
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины239
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
02:56
Путин обсудил с Меркель убийство Захарченко
Политика
00:21
«Путин произвел пять выстрелов из винтовки»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение