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В Приморье затонул плавучий док с судами и кранами: видео
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В Приморье затонул плавучий док с судами и кранами: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Авария произошла на судоремонтном заводе в поселке Славянка Приморского края.
В поселке Славянка Приморского края разломился на части и затонул плавучий док. Во время аварии, произошедшей около 15 часов по местному времени на судоремонтном заводе, на доке находились два судна и работали краны.
ЧП случилось во время выполнения доковой операции и было зафиксировано на камеру очевидцами. По словам мужчины, сделавшего запись, на кране, стоявшем на доке, в момент аварии работала крановщица. Она не пострадала.
«Док погрузился, в него зашли два судна. Но потом что-то случилось, и он не смог подняться», — рассказал гендиректор завода Андрей Якимчук агентству PrimaMedia.
Причину произошедшего должны установить водолазы, которые завтра приедут изучать док.
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